Lettera di minacce a Calderoli: “Basta genocidio contro il Sud”

Il ministro: "Non ho paura, avanti fino all'autonomia"

ROMA – Roberto Calderoli ha ricevuto una lettera di minacce. È il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie a rendere pubblica la notizia attraverso un post su Facebook.

“Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi”

“In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata una lettera in cui mi dicono testuale: “Se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ti uccideremo. Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi”, scrive Calderoli su Facebook.

“Non ho paure delle minacce”

“Io non ho paura delle minacce – continua Calderoli – non mi spavento e vado avanti fino a quando non avrò realizzato l’autonomia regionale. E poi dopo andrò a fare il pensionato sul mio trattore”.