Sala: “All’improvviso i problemi ai servizi cimiteriali sono superati”

L'ex assessore incalza: “Potere del cambio di Amministrazione?"

1' DI LETTURA

PALERMO – “Improvvisamente i problemi agli uffici cimiteriali di palazzo Barone non sono ‘così gravi’ e il Bobcat ai Rotoli può essere rimesso in funzione. Se un ingegnere, in una relazione con tanto di firma, ha dichiarato che vi è un rischio di crollo, non posso che crederci“. A scriverlo sul proprio profilo Facebook è Toni Sala, ex assessore ai servizi cimiteriali di Palermo.

“Sono felice, comunque, che ostacoli che fino a qualche mese fa venivano presentati da uffici e aziende come insormontabili – continua Sala -, oggi magicamente siano superabili e superati. Potere del cambio di Amministrazione? – si chiede l’ex assessore – Chissà. Meglio per la città“.