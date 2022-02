L’Handball Erice con grinta vince 28-18 contro Casalgrande Padana

Una gara caratterizzata dai break e dall’ottimo impatto nel primo e nel secondo tempo da parte della formazione ericina

TRAPANI – Convincente successo per l’Handball Erice, che, nella gara valevole per la quarta giornata di ritorno, ha sconfitto, al PalaCardella, la Casalgrande Padana con il risultato finale di 28 a 18. Una gara caratterizzata dai break e dall’ottimo impatto nel primo e nel secondo tempo da parte della formazione ericina. Casalgrande Padana, però, anche grazie alle parate di Bordon, è stata capace di rimontare sette lunghezze nel corso della prima frazione di gioco. Al rientro dagli spogliatoi e con il risultato in parità, l’Handball Erice è stata protagonista, portandosi con merito avanti nel punteggio, grazie ad una buona aggressività difensiva. È il collettivo ad emergere, con le Arpie che conquistano un’importante vittoria.

PRIMO TEMPO: Impatto importante per le ericine, che dopo dieci minuti, grazie ad una buona difesa si portano subito avanti 5-0, costringendo Agazzani al time-out. Bordon sale in cattedra con le proprie parate, tenendo la Casalgrande Padana in partita. La reazione della formazione ospite giunge nella seconda parte del primo tempo, riaprendo totalmente il match. La frazione termina in parità 7-7.

SECONDO TEMPO: La ripresa del gioco vede l’Handball Erice difendere in modo intenso: il vantaggio di quattro lunghezze è una logica conseguenza, così come il time-out di Agazzani (33’ 14-10). Mrkikj, Losio e Coppola provano a spingere le ericine, conquistando il vantaggio di otto lunghezze (51’ 21-13). Nel finale l’Handball Erice dilaga con Coppola e vince per 28 a 18.

Ac Life Style Erice vs Casalgrande Padana 28-18

Parziali: (7-7; 28-18).

Ac Life Style Erice: Colombo, Mrkikj 6, Yudica, Coppola 9, Losio 5, Basolu, Cozzi 2, Gorbatsjova 2, Brkic 1, Benincasa, Iacovello, Ravasz 3, Podariu, Felet, Satta.

Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Casalgrande Padana: Mangone 1, Sausa Mueller 1, Franco 4, Furlanetto 6, Bordon, Apostol, Artoni S. 4, Mutti, Artoni A. 1, Orlandi 1, Mattioli, Lusetti.

Allenatore: Marco Agazzani.

Arbitri: Marcello Carrino e Stefano Pellegrino.