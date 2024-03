L’hashish nascosto sotto l’albero, un arresto a Caltagirone

Aveva altri 16 involucri addosso

CALTAGIRONE (CATANIA) – Ai piedi di un albero, aveva nascosto un contenitore di plastica contenente circa 2 chili di hashish. Per questo, oltre che per averlo colto in possesso di 16 involucri di carta stagnola contenente altro fumo, è stato arrestato un 54enne di Caltagirone. È accaduto in contrada Vignitta.

La polizia è intervenuta proprio per il sospetto che l’uomo svolgesse l’attività si spacciatore, visto che era stato notato un sospetto viavai di persone che arrivavano lì e ripartivano quasi subito. Uno dei clienti è stato anche intercettato in possesso dello stupefacente.

La traduzione in carcere

Così gli agenti del Commissariato di Caltagirone hanno concluso la propria attività piuttosto rapidamente con la cattura dell’uomo, portato nel carcere calatino con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

A casa sua, dov’era presente anche la moglie, sono stati trovati materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione.