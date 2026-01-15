L’hashish viaggiava nello Stretto di Messina, un arresto

Decisivo il fiuto del cane Lord: scoperti 4 chili di stupefacente

MESSINA – Bloccato dalla guardia di finanza subito dopo lo sbarco dal traghetto che collega la costa calabra con Messina: a bordo dell’auto che guidava c’erano due chili di hashish. Per questo motivo le fiamme gialle hanno arrestato un uomo, ora rinchiuso nel carcere di Gazzi.

In azione il cane Lord

Decisivo il fiuto del cane antidroga Lord, che ha segnalato la presenza della droga in una intercapedine tra il tettuccio e il rivestimento interno dell’auto. In tutto sono stati scoperti 40 panetti dal peso di circa 50 grammi ciascuno.

La perquisizione in casa

A quel punto è scattata la perquisizione anche nell’abitazione dell’uomo, dove sono stati scoperti e sequestrati altri due chili di hashish. Tutta la droga riportava lo stesso logo: la bandiera della Spagna. La vendita dell’hashish al dettaglio avrebbe portato ad un incasso di circa 40mila euro.