Librino, principio di rogo nel centro raccolta rifiuti: chiuso

Ecocar ambiente: "Non sembra doloso, ma presenteremo denuncia"

CATANIA – Un principio d’incendio c’è stato ieri all’interno del Centro comunale di raccolta (Ccr) di via Biagio Pecorino, nel rione Librino di Catania. Le fiamme hanno interessato una zona specifica del Centro, destinata allo stoccaggio di oli esausti, batterie e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). Lo rende noto Ecocar ambiente, che gestisce il Ccr.

“Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato prontamente domato, evitando danni estesi e conseguenze per la sicurezza pubblica – sottolineano i referenti di Ecocar ambiente – dalle prime analisi delle immagini di videosorveglianza, l’origine dell’incendio non sembrerebbe dolosa, le cause sono in via di accertamento. In ogni caso, verrà sporta regolare denuncia alle autorità competenti, alle quali sarà garantita piena collaborazione per l’accertamento dei fatti”.

E ancora: “In via precauzionale, e per consentire l’azione della schiuma estinguente lasciata sul posto, il Ccr resterà chiuso al pubblico, riaprirà mercoledì 21 maggio. Provvederemo a informare tempestivamente l’utenza sulla riapertura attraverso i nostri canali ufficiali. Ci scusiamo per il disagio arrecato e ribadiamo il nostro impegno per la massima sicurezza nella gestione dei rifiuti e per la tutela dell’ambiente e della cittadinanza”.