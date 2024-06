Librino, evade dai domiciliari perché gli viene fame: un arresto

I carabinieri denunciano un automobilista ubriaco

CATANIA – I carabinieri di Librino arrestano per evasione un pregiudicato 30enne. Non lo hanno trovato a casa, mentre sarebbe dovuto essere ai domiciliari e hanno fatto partire le ricerche. Tuto però si è interrotto quando il giovane, come se niente fosse, ha salito le scale per rientrare.

Ha provato a giustificarsi dicendo di esser stato colto da una “fame nervosa” e di essere uscito per comprare qualcosa da mangiare. Ma ovviamente questo non è bastato per fargli evitare l’arresto. Poi il magistrato di turno ha disposto nuovamente i domiciliari.

Il Norm e i controlli antidroga

I carabinieri del Norm (Nucleo operativo e radiomobile), intanto, nei loro controlli ieri si sono occupati di guida in stato di ebbrezza. In via Kennedy è stato denunciato un siracusano che non riusciva neanche a parlare bene e a camminare dritto, perché ubriaco. Nel suo caso comunque il tasso alcolico nel sangue era pari a 0,94 grammi per litro, quasi il doppio del massimo consentito. Gli hanno ritirato la patente.

Queste attività repressive, sottolineano dall’Arma, hanno anche “finalità educative”, in quanto i militari vogliono sensibilizzare tutti gli utenti della strada sulle gravi conseguenze causate dalla guida in stato di ebbrezza.