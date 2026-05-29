 Librino, il Pd denuncia degrado e rischi per la sicurezza: “Interventi immediati”
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La segnalazione riguarda in particolare l’anfiteatro di viale Castagnola
CATANIA
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CATANIA – “A Librino l’incuria dell’amministrazione comunale va ormai oltre ogni principio di decoro urbano e mette a rischio la sicurezza e l’incolumità dei cittadini”. È la denuncia del segretario del circolo Pd di Librino Salvatore Costanzo e di Paolo Cavallaro, componente della segreteria del circolo.

Nel mirino finiscono le condizioni dell’anfiteatro di viale Castagnola e delle aree circostanti, dove – secondo il Pd – erbacce e mancata manutenzione starebbero creando situazioni di pericolo, soprattutto con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento del rischio incendi.

Gli esponenti dem parlano anche di possibili rischi sanitari legati alla proliferazione di insetti e zecche nella vegetazione incolta, oltre al pericolo di incidenti per i bambini che frequentano gli spazi pubblici del quartiere.

“La sensazione è che l’amministrazione comunale non mostri alcun reale interesse nel garantire a Librino condizioni dignitose e adeguate”, si legge nella nota.

Il Pd chiede quindi un intervento immediato nell’area dell’anfiteatro e lungo viale Castagnola, oltre a sopralluoghi in viale Moncada, viale San Teodoro e nel resto del quartiere per verificare lo stato delle strade e programmare gli interventi di manutenzione necessari.

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