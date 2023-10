“Sei morto, ti sparo”, minacce contro un primario di Licata

La vittima dell'intimidazione è il medico Crapanzano

LICATA (AGRIGENTO) – “Sei morto, ti sparo”. Sono le due scritte, effettuate con una bomboletta spray rossa, comparse questa mattina sul portone di ingresso del reparto di Psichiatria dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata.

Il tenore delle frasi non lascia spazio all’interpretazione così come è chiaro il destinatario dell’intimidazione. Si tratta del dirigente medico Crapanzano, alla guida del reparto di Salute mentale del nosocomio licatese. Accanto le scritte sono state disegnate anche due croci.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti del locale commissariato. Il sospetto è che il vile gesto possa essere collegato all’attività professionale del dirigente medico ma è ancora presto per avanzare ipotesi.

Al via le indagini per risalire all’autore dell’avvertimento. Un aiuto in tal senso potrebbe arrivare dalle telecamere di sicurezza poste a presidio dell’ospedale.