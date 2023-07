Licata, scontro tra due auto: cinque feriti, uno in prognosi riservata

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalla lamiere un uomo rimasto incastrato

LICATA (AGRIGENTO) – Cinque persone, una delle quali è stata soccorsa con elicottero del 118 ed è in prognosi riservata, sono rimaste ferite a causa di un incidente verificatosi lungo la Statale 115, in territorio di Licata, in provincia di Agrigento.

Due le auto coinvolte, una Mitsubishi Pajero, a bordo della quale viaggiavano due anziani, e una Peugeot 207, con a bordo tre quarantenni. Proprio uno di questi è rimasto incastrato fra le lamiere e per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco.

Al lavoro, occupandosi anche dalla viabilità che è andata in tilt, anche i poliziotti del commissariato di Licata.