Lido di Noto, riprese le ricerche del 14enne danese disperso a mare

Le operazioni della guardia costiera

LIDO DI NOTO – Sono riprese all’alba di oggi le attività di ricerca del quattordicenne danese disperso in mare della mattinata di ieri nello specchio acqueo antistante il lido di Noto. Impegnati nell’operazione, coordinata dalla Guardia costiera di Catania con il supporto della centrale operativa della Capitaneria di porto di Siracusa, un elicottero decollato dal capoluogo etneo, che si alternerà con quello dei vigili del fuoco, una motovedetta salpata dal capoluogo aretuseo e un battello costiero dell’Ufficio marittimo di Marzamemi.

E’ impegnata anche una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco che sarà alternata con i subi della Guardia costiera di Messina. Nella fascia di litorale, sia a nord e a sud rispetto al punto della scomparsa, le attività di ricerca, in spiaggia e tra gli anfratti, si stanno svolgendo sotto le indicazioni del comandante dell’ufficio marittimo della Guardia costiera di Avola, che si avvale del personale della locale protezione civile.

La complessa attività di ricerca e soccorso, partita immediatamente nella mattinata di ieri, non appena ricevuta la richiesta di emergenza dalla sala operativa della Guardia costiera di Siracusa, si è protratta senza sosta fino alle 23 di ieri.