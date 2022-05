Liguria, sindaco arrestato con la mazzetta in mano

L'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Imperia

IMPERIA – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Imperia hanno arrestato in flagranza di reato Luigino Dellerba, sindaco di Aurigo, un comune della provincia di Imperia e Vincenzo Speranza, imprenditore edile locale.

I due sono stati sorpresi dai militari dopo che l’imprenditore aveva ceduto al primo cittadino una busta contente 2 mila euro in contanti, prezzo presumibilmente pagato per agevolare l’impresa nell’assegnazione diretta di alcuni lavori pubblici per un importo sottosoglia superiore ai 100mila euro. Sono in corso perquisizioni anche presso gli uffici comunali.