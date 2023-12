L’impatto in viale Regione, oggi l’ultimo saluto a Michelangelo e Simone

Le chiese affollate per le esequie

PALERMO – Oggi è il giorno dell’ultimo saluto al 21enne Michelangelo Aruta e il 17enne Simone Glorioso.

I due giovanissimi, nella sera tra il 23 e il 24 dicembre scorso, sono finiti, mentre viaggiavano a bordo di una Smart, contro un pilone in viale Regione Sicilia, questo dopo essere caduti dal ponte di viale Lazio. Michelangelo è anche stato catapultato fuori dall’autovettura e investito da un furgone che transitava da lì in qui secondi, Simone, invece, è deceduto tre giorni dopo in ospedale.

Questa mattina, 30 dicembre, parenti, amici e conoscenti, hanno salutato per l’ultima volta i due ragazzi.

I funerali si sono svolti in due chiese distinte. Le esequie di Aruta sono state celebrate nella chiesa San Francesco di Paola, in centro a Palermo. L’ultimo saluto a Glorioso, invece, a Bonagia, quartiere doveva viveva, nella chiesa di via Papa Giovanni XXIII.

I feretri sono stati salutati con applausi e palloncini bianchi.