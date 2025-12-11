L’incidente e la tragedia: muore in ospedale il medico Lorenzo Speciale

Era caduto da una scala mentre potava un albero. Partinico in lacrime

PALERMO – Non ce l’ha fatta il medico di Partinico che otto giorni fa era rimasto gravemente ferito in un incidente domestico a Trappeto, nel Palermitano. Lorenzo Speciale, 70 anni, è deceduto all’ospedale di Villa Sofia, era ricoverato al Trauma center in condizioni disperate. Il giorno dell’incidente stava potando un albero di ulivo, all’interno di un terreno di proprietà della famiglia: avrebbe perso l’equilibrio, cadendo da una scala e precipitando per circa quattro metri.

I soccorsi

A lanciare l’allarme erano stati i familiari. Ricoverato nell’ospedale di Palermo, era stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici, ma le speranze erano rimaste appese a un filo: era in coma. Partinico si è nel frattempo stretta intorno alla famiglia: tutti nella cittadina conoscevano il medico, ginecologo ricordato per la sua grande empatia e professionalità a Palermo, Trapani e Agrigento. Speciale, ormai in pensione, aveva lavorato proprio a Villa Sofia, al Civico di Partinico e alla clinica Triolo-Zancla.

Il dolore della comunità

La comunità, che in questi giorni ha pregato e sperato in un miracolo per Speciale, lo ricorda con parole di affetto e immensa stima. “Perdiamo oggi una figura di straordinaria umanità e professionalità – dice il presidente del consiglio comunale di Partinico Erasmo Briganò -. La scomparsa del dottor Lorenzo Speciale, stimato ginecologo partinicese, lascia un profondo vuoto non solo nel mondo della medicina, ma in tutta la cittadinanza che per oltre quarant’anni ha trovato in lui un punto di riferimento sicuro, competente e sempre disponibile”. “

“Impegno costante e dedizione al lavoro”

“La sua dedizione al lavoro, la cura verso le persone e l’impegno costante al servizio delle comunità delle province di Palermo, Trapani e Agrigento – prosegue – hanno segnato in modo indelebile la vita di migliaia di famiglie. Il dottor Speciale è stato un professionista eccellente, un imprenditore capace e un uomo dall’umanità rara, vicino ai bisogni di tutti e profondamente legato alla nostra terra“.

“Un uomo sensibile e premuroso”

“A titolo personale, desidero esprimere un pensiero particolare. Il dottor Speciale ha accompagnato mia moglie nel percorso di nascita delle nostre due figlie, un’esperienza che ci ha permesso di conoscere non solo il medico competente, ma l’uomo sensibile, premuroso e straordinario che era. A lui dobbiamo momenti di gioia che resteranno per sempre nella nostra vita familiare”.

“A nome dell’intero consiglio comunale di Partinico esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. La città ne custodirà per sempre il ricordo, riconoscente per tutto ciò che ha rappresentato”, conclude.