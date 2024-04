L’incidente e la tragica scomparsa di Francesco: Letojanni a lutto

Gli organi saranno donati

TAORMINA (MESSINA) – Francesco Caruso, 22 anni, di Letojanni, ricoverato al San Vincenzo di Taormina, dopo essere rimasto ferito in modo grave nello schianto frontale tra moto e scooter avvenuto sabato pomeriggio sulla Statale 114 a Taormina, è morto nel reparto di Rianimazione.

L’incidente e il decesso

In nottata si è concluso l’accertamento della morte cerebrale avviato dai medici vista l’assenza di risposta agli stimoli, lo stato di incoscienza e i segni di un danno cerebrale serio e irreparabile. La famiglia ha accolto la proposta di donare gli organi e di conseguenza sono state avviate le procedure per l’espianto.

La storia del 22enne

Caruso lavorava da poco tempo all’hotel Atlantis Bay di Taormina e sabato pomeriggio stava raggiungendo il posto di lavoro in sella al suo scooter, nella frazione Spisone, è avvenuto l’impatto frontale con un’altra moto proveniente dalla direzione opposta, condotta da un 39enne di Santa Teresa di Riva rimasto ferito in modo meno grave.

Il cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio su Facebook. “L’Asd Volley Letojanni – si legge – in tutte le sue componenti, in questo momento triste e drammatico per l’intera comunità, piange la prematura morte del giovane letojannese Francesco Caruso, e si stringe al dolore dei genitori Enrico e Sabrina. Nessuna parola può essere di consolazione e conforto per una perdita così grande ma a loro giunga il nostro più sentito affetto e un forte abbraccio. Un dramma che non è stato vano: Francesco regalerà la vita ad altre persone. I suoi organi saranno donati”.

"Il "Salone delle Palme si associa al grande dolore che ha colpito la comunità di letojanni per le tragica e prematura scomparsa di Francesco Caruso. Un genitore non dovrebbe mai affrontare un Dolore così grande! Un grosso abbraccio a Sabrina e Enrico Che La terra ti sia lieve Francesco ".