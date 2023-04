L’intervento della Sac: “Sorpresi e dispiaciuti della comunicazione di Ryanair”

La Società che gestisce Fontanarossa e Comiso puntualizza la sua presa di posizione a proposito della vicenda legata allo scalo ragusano.

2' DI LETTURA

CATANIA. “Siamo molto sorpresi e dispiaciuti della comunicazione che Ryanair ha veicolato nella conferenza stampa di oggi a Trapani, e siamo costretti a evidenziare che, purtroppo, quanto dichiarato non corrisponde al vero”. E’ la replica della Sac a quanto comunicato oggi da Ryanair.

“Accordo in linea con normativa Ue”

“SAC già il 20 gennaio u.s. – dopo una fitta trattativa tra le parti – ha raggiunto e sottoscritto un accordo con il Vettore irlandese per lo sviluppo del traffico dagli Aeroporti di Comiso e di Catania, in linea con la normativa EU e nazionale in materia di aiuti di stato”, prosegue la nota.

“SAC non ha in alcun modo negato valore all’accordo provvisorio sottoscritto tra le parti, per cui le possibili conseguenze della rottura delle trattative – unilateralmente decise da Ryanair – non dipendono in alcun modo dalla condotta di SAC che è stata sempre leale e corretta”.

“Da Ryanair solo risposte negative”

Conclude la nota: “Purtroppo, solo nelle call degli ultimi giorni, quindi a ridosso della conferenza stampa che la stessa Ryanair aveva convocato, le posizioni del Vettore sono cambiate in una direzione inaccettabile perché contraria alla politica commerciale di SAC. Quanto richiesto, infatti, comporterebbe una discriminazione a danno degli altri vettori, in violazione della normativa in materia di concorrenza, e metterebbe in discussione la salvaguardia del patrimonio e dell’equilibrio finanziario della Società di Gestione degli aeroporti di Comiso e a Catania.

Abbiamo ribadito a Ryanair – anche nelle ultime ore – di essere pronti a sottoscrivere l’accordo già raggiunto, invitandoli anche a un incontro ai massimi livelli, ricevendo purtroppo solo risposte negative con toni che non si addicono a due partner di lungo corso come SAC e Ryanair.

SAC, comunque, continua credere nel valore di questa partnership e degli accordi raggiunti, e siamo certi che queste incomprensioni saranno a breve superate e che si potrà presto riprendere la nostra collaborazione con il Vettore irlandese per lo sviluppo degli Aeroporti di Comiso e di Catania”.