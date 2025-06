L’intervista a Crocetta, interviene Razza: “Lezioni anche no”

L'europarlamentare di FdI non le manda a dire

PALERMO – “Oggi si è fatto vivo l’ex presidente della Regione, Rosario Crocetta. Non entro nella disamina sul suo Pd, perché ognuno si occupa di casa propria, ma è certamente insostenibile sentire chi ha guidato una esperienza notoriamente fallimentare mettersi a fare le critiche agli altri”.

Ruggero Razza, europarlamentare di FdI, interviene dopo l’intervista rilasciata dall’ex presidente della Regione Rosario Crocetta a LiveSicilia.

L’intervista a Crocetta, interviene Razza

“Altro che progetti del ‘Patto per il Sud’, firmato da Renzi e Crocetta – continua Razza -. Zero progetti, come l’avanzamento dello spesa comunitaria era ferma a 7 milioni su 4 miliardi quando, nel 2017, si è insediato il nostro governo”.

L’ex assessore alla Sanità attacca: “Una vergogna nazionale che dovrebbe indurre tutti a chiedere scusa: Crocetta per aver costretto i poveri dirigenti della Regione a inserire finti progetti di cui esisteva solo il titolo e anche Renzi, che ha accettato di firmare quel vuoto elenco opere inesistenti senza chiedere al “suo” presidente se esistesse uno straccio di progetto”.

“A quella stagione si deve anche la incapacità di accertare tutto il disavanzo – conclude – con un danno incalcolabile che solo negli ultimi sette anni si è potuto recuperare. Lezioni da questi due signori …anche no”.