“L’intruso”, il thriller di Salvo Toscano: appuntamento in libreria

Il nuovo libro del giornalista e scrittore palermitano è pronto per la prima presentazione. I particolari

1' DI LETTURA

PALERMO – Torna in libreria la fortunata coppia di fratelli detective creata da Salvo Toscano. Oggi, 21 giugno esce il nuovo romanzo con protagonisti i fratelli Corsaro: ”L’intruso” (Newton Compton, 254 pagg., 9,90€), sia in formato cartaceo sia in ebook (4,99€).

Roberto e Fabrizio Corsaro, l’avvocato e il cronista palermitani protagonisti dei romanzi del giornalista e scrittore siciliano, indagano stavolta sul caso di un cadavere ritrovato in parte carbonizzato, molti giorni dopo il decesso, tra le sterpaglie della campagna nel cuore della Sicilia. È irriconoscibile e non ci sono tracce utili a chiarire il mistero della sua identità. Alcuni indizi collegano il morto a una comunità religiosa che vive quasi isolata dal mondo, in una zona impervia e disabitata dell’isola, non lontano dal luogo del ritrovamento. In questo mondo impenetrabile e fuori dal tempo, i fratelli porteranno alla luce una serie di insospettabili verità.

Il romanzo sarà presentato in anteprima venerdì 24 giugno a Palermo, nell’enoteca letteraria Prospero in via Marche alle ore 21 (richiesta la prenotazione): con l’autore dialogherà Elvira Terranova. Il 29 giugno presentazione a a Caltanissetta, al Punto G alle ore 19, con Ivana Baiunco.