Lions day, domenica in piazza Verdi per conoscere i club

L'iniziativa in tutta Italia

Domenica 16 aprile i soci del Lions Club Palermo Host – Palermo Normanna – Carini Riviera Palermo Ponente -Palermo dei Vespri – Palermo Monte Pellegrino- Palermo Leoni- Palermo Libertà- Palermo Federico II- Palermo Mediterranea- Palermo Guglielmo II- Palermo Host-Leo Club Unipa-Leo Club Palermo Mediterranea hanno organizzato il tradizionale appuntamento di aprile con il “Lions Day”, evento che vede i Lions italiani impegnati nelle piazze per una campagna di divulgazione per incontrare la cittadinanza e informare tutti i principi e le attività dei Lions Club. Nel corso della manifestazione sarà possibile ascoltare l’intermezzo musicale dei giovani musicisti del Conservatorio “ Alessandro Scarlatti” di Palermo diretti dal Maestro Salvatore Palmeri. L’iniziativa dei Lions Club si unisce ad altrettante che si svolgeranno nella stessa giornata in dai Lions Club su tutto il territorio italiano. Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo, con quasi 1,3 milioni di soci e circa 46.000 clubs presenti in 205 paesi ed aree geografiche diverse. Dal 1917, i Lions clubs con le loro iniziative di volontariato umanitario combattono da oltre 100 anni la cecità, la fame, la sete, le malattie, si occupano di prevenzione, educano, istruiscono, difendono la cultura, la libertà, la pace, l’ambiente, i giovani e gli anziani.