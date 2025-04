L’IPAB Principe di Palagonia e Conte Ventimiglia mette in locazione un immobile dell’Istituto

L’Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza ( IPAB ) Principe di Palagonia e Conte Ventimiglia informa che è stato pubblicato un Avviso per l’assegnazione in godimento come locazione dell’immobile di proprietà dell’Istituto sito in Palermo, Via Giuseppe Maggiore Amari n. 13, denominato “Padiglione Biondo”.

Oggetto dell’Avviso è l’individuazione del contraente locatario che assumerà a suo carico anche la valorizzazione dell’immobile mediante lavori di riqualificazione e ristrutturazione edilizia e utilizzazione a fini economici, con la corresponsione di un canone annuo di locazione all’IPAB.

L’Avviso è pubblicato sulla piattaforma e-procurement della Regione Siciliana e sul sito istituzionale dell’IPAB www.ipabpalagonia.it nella sezione “Bandi di Gara e Contratti” della Amministrazione Trasparente e per estratto all’Albo Pretorio del Comune di Palermo.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione all’Avviso pubblico scade alle ore 12 del giorno 30 maggio 2025.