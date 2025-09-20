 Lipari, annega e muore l'imprenditore Enzo D'Ambra
Lipari, annega e muore l’imprenditore Enzo D’Ambra

È stato anche presidente di Confindustria Sicilia
LUTTO
di
LIPARI – Ha perso la vita, nel mare di Canneto, in un tratto prospicente la propria abitazione, il dottor Vincenzo (Enzo) D’Ambra, ex imprenditore del settore pomicifero, presidente della Pumex ed editore di Teleisole e del Notiziario delle isole Eolie.

La morte di Enzo D’Ambra

D’Ambra era molto conosciuto, non solo nell’arcipelago, ed è stato anche presidente di Confindustria Sicilia. Colto da malore mentre si trovava in acqua, inutili si sono rivelati i primi soccorsi e l’intervento del 118.

[Foto YouTube/Notiziario delle Eolie]

