Lipari, confermata l’elezione del sindaco Riccardo Gullo

Inammissibile il candidato Gaetano Orto

1' DI LETTURA



LIPARI – Il Cga di Palermo ha dichiarato inammissibile il ricorso, presentato dall’avvocato Gaetano Orto, candidato sindaco di Lipari alle amministrative 2022, per la riforma della sentenza con la quale il Tar di Catania, nell’ ottobre scorso, aveva rigettato il suo ricorso relativo a presunte anomalie riscontrate nel corso dello scrutinio del 12 giugno. Non si potrà, quindi, procedere ad alcun riconteggio delle schede elettorali. Nella consultazione elettorale del giugno 2022 venne eletto sindaco di Lipari Riccardo Gullo, che ottenne 11 voti in più rispetto a Gaetano Orto (2117 contro 2106).