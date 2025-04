Lipari, manca l’acqua in ospedale: slitta un intervento chirurgico

La denuncia del paziente

LIPARI – All’ospedale di Lipari, nelle isole Eolie, un piccolo intervento chirurgico programmato da tempo è saltato per mancanza di acqua potabile. Lo denuncia la paziente che doveva sottoporsi all’intervento e la conferma arriva dal chirurgo ospedaliero Enzo Compagno: “Da giorni l’acqua arriva col contagocce ed abbiamo la cisterna vuota e le autobotti non riescono a garantire al 100% la quantità necessaria, per cui abbiamo rinviato gli interventi ambulatoriali”.

L’incredibile situazione, così come accertato dagli uffici comunali, su disposizione dell’assessore Gianni Iacolino, sarebbe dovuta al fatto che la ditta che sta eseguendo lavori edili nella struttura, piuttosto che richiedere una propria utenza, come da prassi, si approvvigiona alla cisterna dell’ospedale.