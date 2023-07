Lirica, il premio Cross in media a Lino Zambone

Il musicista catanese ha ricevuto il premio al Senato della Repubblica.

CATANI – Riconoscimento speciale ieri al Senato della Repubblica Italiana per il musicista catanese Lino Zimbone. All’interno di un gremito “Salone Capitolare”, nel corso dell’annuale appuntamento per il “dialogo tra le fedi e la promozione della pace”, il giovane talento etneo ha ricevuto il Premio “Crossinmedia” per la sua intensa attività di mediazione artistica tra le culture, in particolare per la composizione musicale dell’opera lirica Tutankhamon, scritta insieme al librettista Francesco Santocono, con il soggetto del grande egittologo Zahi Hawass.

A consegnare la prestigiosa pergamena al musicista è stato Archimandrita Symeon Katsiman, Rettore della Chiesa Greco-Ortodossa di San Teodoro.

Si tratta dell’ennesimo riconoscimento per un artista il cui impegno oltrepassa i confini nazionali e si accingete a mettere in scena un’opera destinata a lasciare un segno nella musica internazionale.