Tra i 'pionieri' del progetto legato al leader Scn c'è Giuseppe Marletta

CATANIA – Il nuovo corso di Cateno De Luca a Catania passa anche da un innesto proveniente dalla giunta comunale guidata dal meloniano Enrico Trantino. Tra i ‘pionieri’ del progetto politico del leader di Sud chiama nord all’ombra dell’Etna, presentati oggi, c’è in fatti Giuseppe Marletta, assessore al Bilancio del Comune di Catania.

Chi è Giuseppe Marletta

Marletta alle ultime elezioni regionale ha sfiorato l’elezione all’Ars nelle file della Democrazia cristiana giungendo secondo ad una manciata di voti da Andrea Messina, cui è andato il seggio dei centristi in provincia di Catania. La navicella degli ex cuffariani, però, naviga in acque tempestose e da mesi il partito si divide tra chi intende portare avanti il feeling con la Lega di Luca Sammartino e chi, invece, preferisce il dialogo con De Luca.

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I nomi di De Luca a Catania e provincia

Questi gli altri otto ‘pionieri’ del progetto ‘De Luca Sindaco di Sicilia’ a Catania e provincia: Davide Vasta, sindaco di Riposto e già deputato Scn all’Ars, che ha dovuto lasciare il seggio perdendo lo scontro legale con Salvo Giuffrida, che poi a sua volta ha dovuto cedere il passo a Santo Primavera; Olga Agosta, consigliera comunale di Pedara; Alfio Barbagallo, consigliere comunale di Zafferana Etnea; Dario Capotorto, imprenditore di Santa Venerina; Nunziella Di Cavolo, imprenditrice di Paternò; Lucia Finocchiaro, consigliera comunale di Aci Sant’Antonio; Giusy Sapia, operatrice di patronato a Catania; Elio Tagliaferro, già consigliere provinciale di Catania.

Cateno De Luca

De Luca: “Obiettivo 5 deputati”

De Luca, che ha già presentato i primi candidati per Palermo e provincia, ha spinto in alto (forse troppo) l’asticella delle aspettative per le prossime Regionali nel collegio di Catania: obiettivo “eleggere quattro, se possibile cinque deputati regionali – ha affermato -. Siamo consapevoli del lavoro svolto e sappiamo che ogni presentazione produce effetti immediati, ma questo è solo l’inizio di un percorso destinato a crescere”.