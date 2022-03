L’Italia al Barbera: tutte le info sul traffico

Instituiti diversi limiti alla circolazione e divieti di sosta

PALERMO – Questa sera alle 20.45 la città di Palermo sarà ‘invasa’ da una onda azzurra in vista della gara di qualificazione ai mondiali Italia-Macedonia del Nord, in scena al ‘Renzo Barbera’.

Per la sfida il Comune di Palermo ha predisposto una ordinanza che limita il traffico, con alcuni divieti di sosta. Per la gara di questa sera è stato instituito anche l’ingresso scaglionato per i vari settori del Barbera, in modo tale da non creare assembramenti ai tornelli. Gli ingressi inizieranno alle ore 18.

Le vie non percorribili saranno: Via Antonio Cassarà e viale del Fante sia per chi proviene dal quartiere San Lorenzo, sia per chi proviene dal bowling.

Il divieto di sosta, con provvedimento valido dalle 00,00 del 23 marzo alle ore 24,00 del 24 marzo e comunque sino a cessate esigenze, comprende le vie:

VIALE DEL FANTE Tratto compreso tra piazza A. Salerno e la strada di accesso a Case Rocca, compresa la carreggiata laterale antistante lo Stadio Vito Schifani: Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati di ciascuna carreggiata.

PIAZZA ALFREDO SALERNO Intera Area: Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta.

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL VIALE DEL FANTE E VIALE ERCOLE (Case Rocca): Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati di ciascuna carreggiata.

VIA VILLA SOFIA Tratto compreso tra Viale Croce Rossa e Piazza A. Salerno: Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati di ciascuna carreggiata.

PIAZZA GIOVANNI PAOLO II Tratto difronte il plesso scolastico A. De Gasperi, compreso tra i civici 16/24 e tra il Viale Croce Rossa e la Via A. Cassarà altezza capolinea AMAT (area destinata a parcheggio). Intera Area: Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta.

PIAZZA NISCEMI Intera Area: Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta.

PIAZZA FRANCESCO CRISPI Intera Area: Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta.

PIAZZA MORDINI Tratto compreso tra Piazza Giovanni Paolo II e Via Villa Sosia: Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati di ciascuna carreggiata.

VIALE CAMPANIA Tratto compreso tra Viale Lazio e Via Emilia lato dx (direzione Stadio): Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta.