‘L’Italia delle Professioni’: convegno di FdI a Catania

"L’iniziativa nasce per riaffermare la centralità del mondo delle libere professioni"

CATANIA – Si terrà venerdì 20 febbraio, alle ore 16.30, all’Airport Hotel di Catania, il convegno dal titolo ‘L’Italia delle Professioni’. Promosso dal Dipartimento Libere professioni di Fratelli d’Italia, diretto dall’on. Marta Schifone. Insieme ai coordinamenti regionale e provinciale di FdI Catania.

Catania, il convegno di FdI

L’iniziativa nasce per riaffermare la centralità del mondo delle libere professioni nel sistema economico e sociale italiano e per favorire un confronto diretto tra istituzioni, ordini professionali, università e rappresentanze di categoria. Un momento di dialogo e approfondimento sulle principali sfide che interessano il settore: tutele, accesso alle professioni, semplificazione burocratica, valorizzazione delle competenze e difesa del modello professionale italiano.

Nel corso dell’incontro verranno richiamate anche le riforme avviate dal Governo guidato da Giorgia Meloni a sostegno delle libere professioni, un quadro di riferimento che farà da sfondo al dibattito, ma che lascerà spazio soprattutto all’analisi e al contributo dei protagonisti del mondo professionale.

Gli interventi

Dopo i saluti istituzionali di Alberto Cardillo, presidente provinciale FdI Catania, di Luca Sangiorgio, presidente FdI Catania, dell’on. Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’on. Luca Sbardella, commissario regionale FdI Sicilia, e di Enrico Trantino, sindaco di Catania, introdurrà i lavori l’on. Francesco Ciancitto, componente della XII Commissione parlamentare.

Il primo panel

Il convegno si articolerà in tre distinti panel tematici, dedicati ai diversi ambiti delle professioni, con il coinvolgimento di accademici, rappresentanti degli ordini, dirigenti sanitari e parlamentari. Alle ore 17, Giammaria Liuzzi, responsabile nazionale Anaao Giovani, il sindacato dei medici e dirigenti sanitari italiani, modererà il panel che vedrà protagonista il mondo accademico etneo.

Si confronteranno la presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Daniela Puzzo, il presidente del Corso di Laurea in Infermieristica. Antonio Biondi. Il presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria, Gaetano Isola. Ed ancora, il presidente del Corso di Laurea in Scienze motorie, Giuseppe Musumeci, il direttore del Corso di Laurea in Farmacia, Rosario Pignatello. E l’on. Pino Galluzzo, componente della Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari all’Ars.

Gli altri temi

Nel secondo panel, dedicato agli ordini professionali, interverranno Alfio Saggio, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Catania, Gian Paolo Marcone, presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Catania. E poi, Giovanni Puglisi, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Catania, Alessandro Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei Biologi di Sicilia, Innocenzo Salvatore Secolo, presidente dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche di Catania. Infine: Luca Provenzano, presidente della Federazione Ottici Optometristi Sicilia, Giuseppe D’Angelo, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Catania, e l’on. Giuseppe Zitelli, componente della Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari all’Ars. A moderare sarà Francesco Leonforte, responsabile Area sanitaria dipartimento Sicilia.

L’ultimo panel, dedicato ai professionisti sanitari, sarà moderato dall’on. Ruggero Razza, membro della Commissione Sanità pubblica del Parlamento Europeo.

E vedrà gli interventi di Mariella Mainolfi, direttrice generale delle Professioni sanitarie presso il Ministero della Salute. Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed. Guido Quici, segretario nazionale Cimo. Salvatore Amato, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Palermo. Diego Catania, presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni sanitarie tecniche. Gioacchino Nicolosi, presidente di Federfarma Sicilia. Carlo Ghirlanda, presidente Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Antonio Mistretta, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università di Catania. Enrico Foti, Rettore dell’Università di Catania.

Le conclusioni della giornata saranno affidate all’on.Marta Schifone, responsabile nazionale del dipartimento Libere Professioni di Fratelli d’Italia.