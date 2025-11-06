Lite finisce a coltellate a Cinisi: grave un ragazzo di 28 anni

Trasportato in codice rosso a Villa Sofia

CINISI (PALERMO) – Prima la lite, poi le coltellate. Un nuovo episodio di violenza nel Palermitano, in questo caso a Cinisi, dove un ragazzo è rimasto gravemente ferito. E’ successo in via Santa Croce, da cui è stato lanciato l’allarme.

L’allarme

Sul posto sono interventui i carabinieri della stazione di Cinisi e della compagnia di Carini. In base a una prima ricostruzione, dopo un’accesa discussione, un diciannovenne avrebbe impugnato un coltello, colpendo un ventottenne. Quest’ultimo è stato trovato sanguinante, a soccorrerlo sono stati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato in ospedale con codice rosso.

Giovane ricoverato

Il giovane è stato ricoverato a Villa Sofia, le sue condizioni vengono costantemente monitorate, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri si sono nel frattempo messi sulle tracce dell’aggressore, che è stato denunciato. Non è però stata trovata l’arma utilizzata e non è ancora chiaro il movente. Le indagini sono in corso.