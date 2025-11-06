 Coltellate a Cinisi dopo una lite: un ragazzo in gravi condizioni
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Lite finisce a coltellate a Cinisi: grave un ragazzo di 28 anni

Trasportato in codice rosso a Villa Sofia
NEL PALERMITANO
di
1 min di lettura

CINISI (PALERMO) – Prima la lite, poi le coltellate. Un nuovo episodio di violenza nel Palermitano, in questo caso a Cinisi, dove un ragazzo è rimasto gravemente ferito. E’ successo in via Santa Croce, da cui è stato lanciato l’allarme.

L’allarme

Sul posto sono interventui i carabinieri della stazione di Cinisi e della compagnia di Carini. In base a una prima ricostruzione, dopo un’accesa discussione, un diciannovenne avrebbe impugnato un coltello, colpendo un ventottenne. Quest’ultimo è stato trovato sanguinante, a soccorrerlo sono stati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato in ospedale con codice rosso.

Giovane ricoverato

Il giovane è stato ricoverato a Villa Sofia, le sue condizioni vengono costantemente monitorate, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri si sono nel frattempo messi sulle tracce dell’aggressore, che è stato denunciato. Non è però stata trovata l’arma utilizzata e non è ancora chiaro il movente. Le indagini sono in corso. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI