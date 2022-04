Lite tra confinanti, parte un colpo d’arma da fuoco: c’è un ferito

Intervento dei carabinieri a Biancavilla l'aggressore condotto in caserma

BIANCAVILLA. I colpi d’arma da fuoco non avrebbero intaccato gli organi vitali tanto che l’uomo non correrebbe alcun pericolo di morte. Ferite fortunatamente lievi vissute, però, sull’onda di attimi di profondo panico.

Una questione che sarebbe stata legata a vicende riguardanti i confini di due appezzamenti di terreno in contrada Scirfi che è sfociata tra i due proprietari prima in una lite accesa e poi nell’esplosione di almeno un colpo di pistola. Il fatto è accaduto nella mattinata di oggi.



Come detto, fortunatamente non vi sono state vittime e l’aggredito (condotto in ospedale) se l’è cavata solo con una lieve ferita. L’aggressore, invece, è stato condotta dai carabinieri in caserma per essere interrogato.