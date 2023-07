Litigano per scegliere il programma da guardare: lo aggredisce con il martello nel Bresciano

I due amici si erano ritrovati per trascorrere una serata insieme

Ha prima colpito l’amico con un martello e poi chiamato il 112. All’arrivo i sanitari hanno trovato un uomo di 57 anni in un lago di sangue.

Per l’uomo è stato necessario il trasferimento d’urgenza in ospedale. Per fortuna la prognosi sarà solo di trenta giorni, oltre a numerosi punti di sutura.

L’aggressore di 77 anni, invece, è stato arrestato per tentato omicidio.

La vicenda si è verificata nella serata di sabato a San Polo, in provincia di Brescia. I due, che sono amici, vivono in due diversi appartamenti alla torre Raffaello, affacciata sull’omonima via. Come già in altre occasioni si sono trovati per passare una serata insieme. La serata, però, è subito degenerata con una lite per futili motivi. I due hanno discusso su quale programma guardare in televisione.

Il raptus di violenza si è concluso con l’aggressione da parte del 77enne che armato di mazzetta, avrebbe colpito l’amico prima al torace e poi alla testa. Resosi conto di quanto fatto, ha subito allertato il 112. Ora l’amico è in ospedale, lui è in carcere: è accusato di tentato omicidio aggravato.