Lo scontro Lega-Forza Italia a Motta, Falcone: “Azzeriamo tutto”

Il braccio di ferro all'interno del centrodestra

CATANIA – “Nei rapporti fra alleati del centrodestra, da sempre, vige un principio di rispetto reciproco e di pari dignità fra forze politiche da cui non è possibile deviare. A meno di non voler mettere a repentaglio l’unità della coalizione che però, per noi di Forza Italia è un valore irrinunciabile, come ci ha insegnato Silvio Berlusconi. Sulle Comunali a Motta Sant’Anastasia potremmo anche mettere in discussione Capuana purché in tutti gli altri centri al voto nel Catanese, a partire da Aci Castello, anche gli alleati facciano lo stesso. Azzeriamo tutto e avviamo con lealtà un reale tavolo provinciale del centrodestra, senza guardare alle rendite di posizione, ma puntando sulle proposte politiche e sull’armonia di coalizione. Le regole devono valere sempre, a tutela di equità e rispetto fra alleati, non solamente quando piacciono a qualcuno”.

Così Marco Falcone, coordinatore provinciale di Forza Italia a Catania, replicando alla presa di posizione della Lega sulle prossime Comunali a Motta Sant’Anastasia.