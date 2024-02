A Motta è scontro Lega-Forza Italia, Sudano: “Analfabetismo politico”

"Inquinati i rapporti tra gli alleati"

MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – È scontro nel centrodestra, tra Lega e Forza Italia, per il rinnovo del Comune di Motta Sant’Anastasia, al voto nella prossima tornata di amministrative in Sicilia. Dalla presa di posizione di questa mattina del coordinatore provinciale degli azzurri, Marco Falcone, alla replica della commissaria provinciale della Lega, Valeria Sudano che parla di “fuga in avanti”

“Fuga in avanti”

“Trovo quantomeno irrituale apprendere a mezzo stampa che un partito della coalizione di centrodestra annunci, senza avere consultato gli alleati, una candidatura a sindaco nel comune di Motta Sant’Anastasia”, prosegue. “In un centro, peraltro, già da due mandati bene amministrato dall’onorevole della Lega Anastasio Carrà, sindaco competente e guida sicura per la sua comunità – aggiunge Sudano -. I mottesi sono consapevoli del buon governo di questi anni e di certo non faranno mancare il loro sostegno a chi ha cambiato in meglio il volto di un’intera città”. Per Sudano “la fuga in avanti di Marco Falcone, molto bravo a predicare l’unità del centrodestra agendo in solitaria, invece, dimostra un analfabetismo politico e un disprezzo per l’abc delle regole che non possiamo ignorare”.

“La Lega ha sempre lavorato per l’unità della coalizione facendo anche dei passi indietro, qualcun altro invece sembra più interessato a piazzare un fedelissimo e a inquinare i rapporti tra alleati – conclude il commissario della Lega -. Dopo mesi di continue provocazioni prendiamo atto che a Motta Sant’Anastasia Forza Italia, è fuori dal perimetro del centrodestra”.