Lo spettacolo delle Curve ed il Premio intitolato a Stefania

Un'altra domenica sopra le righe. E di grandi emozioni al Massimino.

CATANIA. E’ stata un’altra domenica perfetta in quella che rimarrà una stagione indimenticabile in questo Catania del nuovo corso. E’ stato detto ormai tutto. Si rischia di diventare banale e ripetitivi a furia di ribadire quanta lungimiranza sta dimostrando l’attuale dirigenza rossoazzurri.

Certo, troppo facile parlarne oggi che va tutto bene: ma, indipendentemente dai risultati (che ci sono tutti), è innegabile che ci si sia risvegliati con un entusiasmo che pareva essere andato in esilio da solo. I 18 mila spettatori di ieri, se non raccontano tutto, ci dicono parecchie cose.

A partire dalla fame che c’è di rivedere questo Catania ai livelli del calcio che conta. Ci vorrà ancora tanta pazienza ma la strada imboccata è decisamente quella giusta e necessaria.



Lo sa bene la tifoseria che, anche ieri è stata da massima Serie. Dalla Curva Nord a alla Sud è stato uno spettacolo di colori e di traporto. Di cuori e ambizioni. E l’impressione è, davvero, di essere appena all’inizio.

Da segnalare prima dell’inizio della partita l’assegnazione della Prima edizione del Premio intitolato all’indimenticata Stefania Sberna ed aggiudicato al difensore Alessio Castellini.

Gira tutto a meraviglia. E non è certo un caso.

E, probabilmente, il meglio deve ancora venire.