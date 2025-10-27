 “Lo Statuto della Regione Siciliana tra Speranze e Fallimenti”
“Lo Statuto della Regione Siciliana tra Speranze e Fallimenti”

L'incontro
IL DIBATTITO
di
CATANIA – Sabato 1 novembre, alle ore 11:00, presso Villa Manganelli in Corso Italia n. 45 a Catania, si terrà il convegno dal titolo “Lo Statuto della Regione Siciliana fra speranze e fallimenti”.

L’incontro riunirà esperti, studiosi e rappresentanti istituzionali per discutere sull’importanza di una corretta applicazione dello Statuto autonomistico siciliano e sul suo ruolo nel rilancio economico, sociale e politico dell’Isola.

Nel corso del dibattito verranno analizzati i limiti e le potenzialità di uno strumento che, a più di settant’anni dalla sua approvazione, continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per l’autonomia regionale.

Al termine dei lavori sarà distribuito un vademecum dedicato agli articoli principali dello Statuto, con l’obiettivo di promuoverne una maggiore conoscenza e consapevolezza tra cittadini e amministratori.

