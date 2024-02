Lo stilista Alviero Martini a Catania: “Travolto dall’energia delle persone”

Una serata all’insegna del racconto e delle buone vibrazioni

CATANIA – Un fashion cocktail per parlare di moda, viaggio, vita e percorsi che portano lontano, come il nuovo brand di Alviero Martini: ALV Andare Lontano Viaggiando. Lo “stilista viaggiatore” lo ha presentato a Catania, presso lo show room del Gruppo Riganati, durante una serata all’insegna del racconto e delle buone vibrazioni.

Il marchio ALV Andare Lontano Viaggiando by Alviero Martini, riconosciuto internazionalmente, è il brand che rappresenta il nuovo percorso creativo del fashion designer che ha trasformato in icona di stile una antica cartina geografica e che oggi propone, con il brand ALV by ALVIERO MARTINI, un nuovo interessante disegno con i timbri dei suoi passaporti, raccolti con cura maniacale, e declinati in cinque colori. La linea “PASSPORT”, ha già riscosso molto successo in vari mercati del mondo, in particolare in Italia.

“Sono stato travolto dall’energia delle persone incontrate a Catania e torno a casa una valigia carica della loro positività – racconta Alviero Martini – la Sicilia è una terra che mi affascina molto, per questo ho trascorso qui mesi interi, ma il mio rapporto con quest’isola è nato cinquant’anni fa. Poi, quando ho lanciato ALV avrò fatto una ottantina di viaggi in Sicilia, tra presentazioni, spettacoli e sfilate nei luoghi più belli dell’isola come Ortigia e Taormina”.

I padroni di casa del gruppo Riganati, hanno offerto un cocktail e presentato la nuova linea di borse e accessori, mentre Alviero, tra una foto e l’altra, raccontava la sua storia, già narrata in un libro, e la nascita della collezione “passport”. “Nella vita si cambia e quando dovevo cambiare – ha raccontato – ho studiato quale poteva essere il nuovo disegno. Siccome avevo viaggiato in più di cento paesi nel mondo, mi resi conto di aver collezionato tantissimi timbri nel passaporto. E io che ho il dna del viaggiatore non potevo che essere rappresentato da un timbro. Poi ho scoperto che il timbro sul passaporto ha un altissimo impatto empatico nel pubblico, con un gradimento di oltre il 90%, perché i timbri sono conquiste, rappresentano il passaggio di una frontiera, incontrare altre culture”.

Seguendo sogni e ispirazioni, Alviero Martini non ha solo collezionato timbri di viaggio, ma concretizzato esperienze: designer, artista, attore, architetto. Lo stilista viaggiatore continua a il suo cammino nel mondo della moda.