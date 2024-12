Lombardo agli auguri di Natale: “Non sono di centro, sono un autonomista”

Le parole del leader Mpa

CATANIA – “Cos’è il centro, cosa non è il centro. Il centro è un luogo nel quale ci ritroviamo, anche se io non mi definisco di centro. Io non mi definisco né di centro, né di destra, né di sinistra, io mi definisco autonomista e per molte cose posso essere più conservatore di chi sta alla mia destra”. Lo ha detto l’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, allo scambio di auguri del Mpa a cui hanno partecipato, insieme con tutti gli esponenti del movimento, l’eurodeputata di Forza Italia, Caterina Chinnici, e l’ex deputato regionale Giancarlo Cancelleri.

“Al centro i valori e la persona”

“Mi riferisco a certi valori e alla persona umana di qualunque sesso sia – ha aggiunto Lombardo -. Al primo posto la persona: ecco cos’è l’esperienza di un grande partito di centro che guarda a sinistra, come dettò De Gasperi e scrisse Andreotti”.