Lombardo ai centristi: “Confrontiamoci per la scelta del candidato presidente”

La chiamata del leader di Mpa-Grande Sicilia in vista delle prossime scadenze elettorali

CATANIA – Un appello alle forze autonomiste, centriste e moderate per costruire un percorso politico comune in vista delle prossime scadenze elettorali. A lanciarlo è Raffaele Lombardo, intervenuto da Scoglitti durante un’iniziativa di Mpa-Grande Sicilia.

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L’appello di Lombardo ai centristi

“Assumiamoci l’onere, come Mpa-Grande Sicilia, di promuovere un confronto tra autonomisti, cristiano-democratici, centristi, civici, moderati e meridionalisti – ha affermato – per redigere un programma essenziale di obiettivi per la Sicilia, per svolgere un ruolo decisivo nella scelta del candidato alla presidenza della Regione e per eleggere alcuni portavoce nel Parlamento di Roma”.

Lombardo ha ricordato che nel maggio del 2027 si voterà in diversi Comuni siciliani, osservando inoltre che “ancor prima potranno tenersi le elezioni regionali e le politiche”.