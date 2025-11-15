Lombardo (Mpa): “A rischio le stabilizzazioni nei consorzi di bonifica”

La replica di Sammartino: "Consiglio di studiare di più e non creare allarmismi"

“Esiste il serio pericolo che vengano bloccate le stabilizzazioni nei consorzi di bonifica”. Lo dice il deputato regionale del Mpa Giuseppe Lombardo insieme ai colleghi parlamentari autonomisti.

“L’articolo 9 della cosiddetta manovra quater ha previsto la stabilizzazione degli operai dei consorzi di bonifica ‘nei limiti del 100% dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2024’. Il servizio 6 dell’assessorato all’agricoltura, con nota protocollata del 31 ottobre, ha chiesto ai consorzi di comunicare, così come è accaduto a più riprese nel corso delle stabilizzazioni precedenti, i posti resisi vacanti al 31 dicembre 2024, stilando una provvisoria tabella di assegnazione dei posti a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie vigenti a fine 2023″.

“Desta stupore e preoccupazione, pervenutami da sindacati e operai, la nota successiva del 3 novembre dell’assessore Luca Sammartino, alquanto insolita nella forma in quanto si tratta di materia tecnica trattata sempre dagli uffici, che richiede una verifica e un aggiornamento delle graduatorie ai sensi dell’articolo 39 del contratto di lavoro introducendo così condizioni ostative alla stessa stabilizzazione: “I consorzi, nelle assunzioni a tempo indeterminato, daranno precedenza a quei lavoratori stagionali… a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Non solo, ma si richiede che il dipendente abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Si tratta di condizioni non soddisfatte alla luce dello stato dei consorzi di bonifica siciliani con il serio pericolo di bloccare le stabilizzazioni”.

Per Lombardo “si rischia, attraverso questo modus operandi, di vanificare gli effetti della norma di iniziativa governativa, appena votata da tutte le forze politiche parlamentari, che restituisce libertà e dignità dopo più di 20 anni a centinaia di precari, sulla cui stabilizzazione c’è stato un impegno solenne assunto dal presidente Schifani con le organizzazioni di categoria”.

“A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, avrebbe detto qualcun altro. Noi siamo fiduciosi, invece, che l’assessore Sammartino, ben consapevole del fatto che le somme per la stabilizzazione vanno impegnate entro quest’anno, torni sui propri passi sottraendo al giogo della mala politica il destino di centinaia di famiglie siciliane. Si preannuncia per lunedì – conclude Giuseppe Lombardo – un’interrogazione con risposta scritta urgente”.

La replica di Sammartino: “Studi di più e non crei allarmismo”

“Consiglio al collega Giuseppe Lombardo di studiare di più e di non creare allarmismi. Il percorso di stabilizzazione, pienamente condiviso con i sindacati confederali, ha già portato a importanti risultati e presto sarà portato a compimento. Dopo tanti anni di illusioni e speculazioni portate avanti da parte di polticanti vari, il governo Schifani e la maggioranza parlamentare, come dovrebbe sapere bene l’onorevole Lombardo che ne fa parte, hanno risolto il problema con serietà e competenza”. Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino.

“L’assessorato regionale continua il suo impegno a vigilare che le stabilizzazioni arrivino nel più breve tempo possibile affinché le risorse impegnate vengano spese a tutela dei diritti dei lavoratori. I detrattori se ne facciano una ragione: la stagione delle promesse a vuoto è finita”, conclude.