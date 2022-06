L’omicidio della piccola Elena, il Gip convalida fermo della madre

La conferma a LiveSicilia è arrivata dalla Procura di Catania.

CATANIA. Martina Patti, la donna accusata dell’omicidio della piccola Elena, rimane in carcere. La gip Daniela Monaco Crea ha convalidato il fermo ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della 24enne accusata di omicidio pluriaggravato e premeditato e soppressione di cadavere.

La conferma a LiveSicilia è arrivata dalla Procura di Catania che coordina la delicata inchiesta dei carabinieri.



Dall’autopsia è emersa che la piccola è stata ammazzata con 11 coltellate e che il decesso è avvenuto intorno alle 14 e non è stato immediato. Il corpo, inserito all’interno di cinque sacchi, è stato seppellito dalla donna in un campo vicino alla sua casa di Mascalucia. Martina Patti, difesa dall’avvocato Gabriele Celesti, ha confermato durante l’interrogatorio davanti la gip di averla uccisa da sola nel terreno di pietra lavica in via Turati. Ieri i militari della Sis di Catania e del Ris di Messina sono tornati nella villetta e nel luogo del ritrovamento per alcuni accertamenti scientifici. Si cerca ancora l’arma del delitto, un coltello da cucina.