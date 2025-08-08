L’omicidio di Francesco Dino a Prizzi, caccia al presunto killer

I carabinieri cercano un vicino di casa della vittima di 27 anni

PALERMO – Sono ancora in corso le ricerche del 27enne ritenuto l’uomo che ieri, a Filaga, borgata di Prizzi (Palermo), ha ferito mortalmente a coltellate un suo vicino di casa: Francesco Dino di 57 anni. Secondo il racconto della sorella della vittima, l’aggressore avrebbe atteso l’arrivo del fratello e l’avrebbe colpito prima alle spalle e poi all’addome.

È stata la donna a soccorrere Dino per prima, trovandolo ancora vivo davanti alla pizzeria di via Marchese Arezzo, a pochi passi dall’abitazione in cui viveva. L’operaio, trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico, è però morto durante il volo a causa delle ferite troppo profonde.

I carabinieri della compagnia di Lercara Friddi stanno cercando il 27enne. Come emerge dal racconto della sorella di Dino, i rapporti tra i due uomini erano stati negli ultimi tempi burrascosi con scontri tra di loro che sarebbero finiti anche davanti ai carabinieri.

Le indagini sono coordinate dalla procura di Termini Imerese che ha disposto l’autopsia sul corpo di Dino. La famiglia della vittima è assistita dall’avvocato Mario Bellavista. Il Comune di Prizzi ha annullato le manifestazioni dell’Agosto Prizzese previste per oggi.