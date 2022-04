L’oncoloco Placido Amadio nominato cavaliere

L'onorificenza al medico catanese.

L’oncologo catanese Placido Amadio è stato nominato cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica. Un’onorificenza conferita a chi si distingue per benemerenze acquisite nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici e umanitari.

Placido Amadio, classe ’68, vanta un lungo curriculum composto da pubblicazioni e articoli volti ad aiutare la ricerca scientifica. “Un riconoscimento che mi ricorderà di vivere la vita non per impressionare qualcuno, ma per donare amore e sorridere sempre alla gente anche quando il cuore piange”, ha commentato il medico catanese a La Sicilia.

Laureato a Catania nel 1996, si è specializzato in oncologia nel 2002 a Messina. Nei suoi anni di servizio ha operato anche nei campi profughi di Catania, vivendo sulla pelle la complessità della cultura multietnica e dell’integrazione. Ha lavorato in zone particolari come nell’isola di Ginostra, o in paesi del calatino come Raddusa. Poi ha trovato la sua strada nel mondo difficile dell’oncologia, che lo ha portato al Garibaldi-Nesima. Per Placido Amadio la medicina non è una professione ma una missione.