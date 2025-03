Londra, chiuso per incendio l’aeroporto di Heathrow: già mille voli dirottati

Migliaia di passeggeri bloccati o diretti ad altri scali

LONDRA – L’aeroporto di Heathrow, a Londra, il più trafficato d’Europa, rimarrà chiuso per l’intera giornata di oggi a causa di un blackout, generato da un incendio in una sottostazione elettrica. A comunicarlo è la società di gestione dello scalo: “Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi, lo scalo londinese rimarrà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo”, le 0.59 del 22 in Italia.

L’impatto che avrà questa chiusura sarà enorme, i voli cancellati o dirottati verso altri scali sono già oltre 1.350, ma potrebbero aumentare. Heathrow è l’aeroporto più grande del Regno Unito, con circa 1.300 atterraggi e decolli al giorno. L’anno scorso, i suoi terminal hanno registrato un record di 83,9 milioni di passeggeri.

I vigili del fuoco di Londra hanno dichiarato che l’incendio si è verificato in una sottostazione di Hayes, una cittadina nel distretto londinese di Hillingdon.

“L’incendio ha causato un’interruzione di corrente che ha interessato un gran numero di abitazioni e attività commerciali locali e stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner per ridurre al minimo i disagi”, ha spiegato il commissario assistente Pat Goulbourne.

“I nostri vigili del fuoco stanno lavorando instancabilmente in condizioni difficili per tenere l’incendio sotto controllo e ripristinare l’alimentazione elettrica il più rapidamente possibile”, ha proseguito Goulbourne.

Abitazioni senza elettricità

L’incendio ha causato disagi anche alle abitazioni, sono circa 16mila quelle rimaste senza elettricità e 150 persone sono state evacuate dalle proprietà circostanti la zona di Hayes, a ovest di Londra, dove è in corso l’incendio.

È stato predisposto un cordone di 200 metri a scopo precauzionale e ai residenti è stato consigliato di tenere porte e finestre chiuse a causa di una “notevole quantità di fumo”.