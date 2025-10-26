L’Open Day dell’Asp di Palermo, oltre 1.400 prestazioni in un giorno

Il bilancio

PALERMO – Oltre 1.400 prestazioni sanitarie gratuite in un’unica giornata: è il bilancio straordinario dell’Open Day della Prevenzione promosso dall’Asp di Palermo in occasione della giornata inaugurale di Expo Medicina alla Fiera del Mediterraneo.

Asp e Lions insieme

Le équipe multidisciplinari dell’Asp di Palermo, supportate dal personale tecnico e amministrativo, hanno effettuato complessivamente 1.414 prestazioni nel corso dell’intera giornata. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il I Distretto del club Lions 108Yb Sicilia.

I numeri nel dettaglio

Nel dettaglio: 23 mammografie, 34 pap test e HPV test, 50 Sof test per il tumore del colon retto, 59 screening audiometrici, 49 test per le malattie infettive sessualmente trasmesse, 116 screening del melanoma (con 3 epiteliomi rilevati), 54 per l’osteoporosi, 140 per il tumore della prostata, 92 per la tiroide, 174 per il diabete e le malattie croniche non trasmissibili, 60 screening oculistici (con 5 nevi coroideali da monitorare per sospetto melanoma della coroide), 108 visite di prevenzione cardiovascolare, 210 vaccinazioni, 66 screening visivi pediatrici e 66 logopedici, 21 interventi di prevenzione del randagismo, 42 prestazioni amministrative e 50 consulenze nutrizionali.

Levita: “Cultura della prevenzione”

“Expo Medicina è stata un’occasione straordinaria per avvicinare ancora di più la popolazione alla cultura della prevenzione – ha sottolineato il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – i numeri parlano da soli e testimoniano l’impegno costante delle nostre équipe sanitarie e dei nostri operatori, che hanno reso possibile un’iniziativa complessa ma altamente partecipata. Ringrazio per la collaborazione gli organizzatori di Expo medicina e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato e, soprattutto, gli operatori che dimostrano concretamente di condividere la strategia aziendale di una sanità realmente tra la gente. Il nostro obiettivo resta quello di garantire salute, prevenzione e accessibilità dei servizi a tutti, in un’ottica di prossimità e inclusione”.

Grande adesione anche all’area dedicata alla prevenzione cardiovascolare, curata dal cardiologo Giovanni Lipari, che ha effettuato oltre cento visite complete di elettrocardiogramma e valutazioni del rischio. “Abbiamo registrato un’affluenza continua – ha spiegato Lipari – è la conferma che quando la prevenzione è accessibile e immediata, i cittadini rispondono con entusiasmo. Molti dei soggetti visitati non avevano mai fatto un controllo cardiologico: significa che iniziative come questa possono davvero salvare vite”.

L’Open Day dell’Asp di Palermo a Expo Medicina si inserisce nel più ampio programma itinerante di prevenzione che, per tutto l’anno, attraversa la provincia con l’obiettivo di offrire screening oncologici, visite specialistiche e vaccinazioni gratuite, senza prenotazione e con accesso diretto. Martedì prossimo 28 ottobre i camper degli screening itineranti saranno a Blufi, mentre giovedì 30 a Misilmeri.

Intanto, in occasione dell’apertura domenicale dei centri screening per l’Ottobre Rosa, sono state effettuate complessivamente oggi 160 mammografie, distribuiti 56 Sof Test ed effettuati 16 Pap Test e Hpv Test.