Los Angeles, trovati dopo 5 mesi i resti dell’attore Julian Sands

Era scomparso dal 13 gennaio scorso mentre faceva un'escursione sul Monte San Antonio

LOS ANGELES – A distanza di oltre cinque mesi dalla sua scomparsa, il corpo del famoso attore britannico Julian Sands è stato identificato, dopo che resti umani erano stati trovati sabato scorso da escursionisti nelle montagne vicino a Los Angeles. Lo ha annunciato la polizia della California, precisando che la modalità della morte è ancora oggetto di indagine, in attesa di ulteriori risultati dei test.

Di Sands, diventato una star nel 1985 per il suo ruolo in ‘Camera con vista’, e noto anche per i suoi ruoli in film come ‘Uomini che odiano le donne’ e nelle fiction tv ’24’ e ‘Smalville’, si erano perse le tracce il 13 gennaio mentre faceva un’escursione col cattivo tempo sul Monte San Antonio.