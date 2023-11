Lotta per l’ambiente e No al Ponte, blitz di Ultima generazione a Messina

"Basta dare fondi per opere inutili"

MESSINA – Blocco stradale in mattinata a Messina. Sei cittadine e cittadini che aderiscono alla campagna ‘Fondo riparazione’ , promossa da ‘Ultima generazione’, oggi hanno fermato il traffico in via Giuseppe Garibaldi. La protesta è scattata alle 10. 45 ed è finita alle 11. 30, quando sono arrivate le forze dell’ordine che hanno sgomberato la carreggiata.

La campagna di Ultima Generazione

La campagna di ‘Ultima generazione’ chiede un fondo riparazione da 20 miliardi di euro “per riparare i danni subiti dai cittadini a causa degli eventi meteorologici estremi, come alluvioni, grandinate, incendi, siccità, dovuti allo stravolgimento climatico provocato dall’uso dei combustibili fossili”, spiega una nota.

“No al Ponte”

“Oggi ho deciso di sedermi in strada perché sono arrabbiata e spaventata da un governo che continua a stanziare fondi per opere inutili invece di darli ai cittadini vittime di incendi e alluvioni. No al ponte, si a un fondo riparazione”, ha detto Alessandra, anche lei protagonista della protesta. “Prima dell’inizio del blocco del traffico – si legge in una nota – è stato fermato il giornalista Fabrizio Bertè de ‘la Repubblica’ che è stato trattenuto per due ore in questura. “Riteniamo che questo sia un stato un attacco alla libertà di cronaca – aggiungono da Ultima generazione – e al pluralismo della informazione che è esercizio di democrazia”.