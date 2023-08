Lotteria degli scontrini, cambia la modalità: vincite immediate

Si potrà partecipare solo effettuando pagamenti elettronici superiori ad un euro

Ritorna la lotteria degli scontrini, ma in una forma diversa. Da parte del Garante della privacy è arrivato l’ok a un provvedimento che crea la nuova lotteria a estrazione istantanea: il cliente che riceve lo scontrino potrà partecipare direttamente all’estrazione grazie al codice Qr code che sarà presente sullo scontrino. La verifica si potrà effettuare con l’apposita app Gioco legale. La nuova lotteria dovrebbe partire negli ultimi mesi del 2023.

Alla nuova lotteria degli scontrini istantanea si potrà partecipare subito con il Qr code sullo scontrino: non bisognerà più dare il proprio codice personale all’esercente. Anche in questo caso, comunque, potranno partecipare solo i maggiorenni e solo utilizzando strumenti di pagamento elettronici, che siano intestati alla persona che fa l’acquisto o a un membro del suo nucleo familiare.

Per partecipare bisognerà scaricare l’applicazione Gioco legale e fare accesso con Spid o con Carta d’identità elettronica. Dopodiché, con il proprio smartphone si potrà inquadrare il Qr code sullo scontrino se si è effettuato un pagamento senza contanti. Se non si ha un proprio codice personale già generato per la vecchia lotteria degli scontrini, sarà l’app a generarne automaticamente uno, legato a quel singolo acquisto.

Se il Qr code è vincente, il cliente lo saprà immediatamente. Sull’app arriverà una notifica, e aprendola si potrà prima compilare un questionario e poi ricevere un ultimo codice: questo permetterà di riscuotere il premio in uno degli esercizi abilitati. Si avranno 30 giorni di tempo per farlo.

Ci si aspetta che la nuova lotteria istantanea abbia il via prima della fine del 2023. In particolare, i registratori di cassa dei negozi dovrebbero essere adattati entro il 2 ottobre di quest’anno. Non è ancora stato definito, però, quanto saranno sostanziosi i premi e dove potranno essere utilizzati.