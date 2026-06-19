Ecco le estrazioni del Lotto di venerdì 19 giugno:
BARI 86 18 47 54 70
CAGLIARI 14 13 5 84 33
FIRENZE 6 60 2 50 51
GENOVA 43 90 75 70 89
MILANO 13 58 43 47 88
NAPOLI 36 13 8 82 43
PALERMO 79 69 85 56 84
ROMA 61 50 4 33 8
TORINO 41 23 34 71 19
VENEZIA 18 60 72 85 29
NAZIONALE 16 89 51 75 15
10eLotto – Numeri vincenti:
2 5 6 13 14 18 23 36 41 43 47 50 58 60 61 69 75 79 86 90
NUMERI EXTRA: 4 5 33 34 51 54 56 70 71 72 82 84 85 88 89
NUMERO ORO: 86
DOPPIO ORO: 86 18
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