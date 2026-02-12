Uccisa dal padre dopo una lite su Trump e sull’uso delle armi

Il caso, archiviato negli Stati Uniti, è stato riaperto nel paese d'origine della vittima

Ha sparato alla figlia al termine di una discussione su Donald Trump e sulla presenza di armi in casa. È quanto avvenuto il 10 gennaio 2025 a Prosper, nell’area di Dallas, dove la 23enne britannica Lucy Harrison è morta dopo essere stata colpita al petto dal padre, Kris Harrison, con una pistola semiautomatica.

A distanza di un anno, la vicenda è oggetto di un procedimento nel Regno Unito, dopo che negli Stati Uniti il fascicolo era stato chiuso senza incriminazioni.

Lite su Trump, Lucy Harrison uccisa dal padre in Texas

La giovane, buyer nel settore moda per Boohoo, si trovava in Texas per far visita al genitore insieme al compagno, Sam Littler. Stando al racconto fornito da quest’ultimo, l’atmosfera nell’abitazione era diventata tesa in concomitanza con l’imminente insediamento di Donald Trump per il suo secondo mandato alla Casa Bianca.

Lucy avrebbe criticato apertamente il genitore per il sostegno nei confronti del tycoon e la sua scelta di detenere armi da fuoco. Secondo la ricostruzione, poco prima che la coppia lasciasse l’abitazione per dirigersi in aeroporto, l’uomo avrebbe preso la figlia per mano conducendola nella propria camera da letto.

Il fidanzato: “Il corpo di Lucy era sul pavimento”

Subito dopo è partito il colpo che l’ha raggiunta al torace, esploso da una pistola custodita nel comodino. Littler ha riferito di aver udito lo sparo e di essere accorso immediatamente. “Ricordo di essere corso nella stanza e di aver visto Lucy sdraiata sul pavimento vicino all’ingresso del bagno, mentre Kris urlava cose senza senso”.

Kris Harrison ha sostenuto che il proiettile sarebbe esploso accidentalmente mentre stava mostrando l’arma alla figlia. In base a questa versione, le autorità statunitensi avevano deciso di archiviare il caso.

Sarà ora lo stesso Littler a testimoniare nell’ambito dell’inchiesta aperta dal senior coroner Jacqueline Devonish presso il tribunale del Cheshire, contea inglese in cui la giovane risiedeva.

Per il coroner si tratta di omicidio colposo

Secondo Devonish, la 23enne è morta a causa di un omicidio colposo per grave negligenza. Nel corso degli accertamenti è inoltre emerso che il padre, trasferitosi negli Stati Uniti quando Lucy era ancora bambina, aveva in passato seguito un percorso di riabilitazione per problemi di dipendenza dall’alcol.

Kris Harrison, dirigente di un’azienda di fibra ottica, ha dichiarato di tenere l’arma per “difesa domestica”, per la quale in Texas non è necessaria una licenza. L’uomo ha dichiarato che la figlia gli avesse chiesto di vedere la pistola.

Il medico legale ha stabilito che Harrison avesse alzato il gomito. Con ogni probabilità, stava prendendo in giro Lucy con la pistola quando le ha sparato uccidendola. Ha aggiunto di ritenere che l’uomo non sapesse che l’arma fosse carica quando l’ha puntata contro di lei e ha premuto il grilletto.

