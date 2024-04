Autonomia differenziata e premierato, a Catania la lectio di Luigi Zanda

L'intervento del senatore del Partito Democratico

CATANIA – Luigi Zanda a Catania: in una iniziativa organizzata dall’Associazione Comunità In Progresso al monastero dei Benedettini, il senatore del Partito Democratico ha svolto una lectio magistralis in cui ha affrontato la fase che il Paese sta attraversando e i pericoli di una deriva autoritaria in cui la maggioranza di governo rischia di trascinare l’Italia. La lectio si è tenuta dopo i saluti della direttrice di dipartimento, professoressa Marina Paino.

Luigi Zanda a Catania, la nota

Il primato della Carta Costituzionale e l’appello all’unità in Italia e in Europa Unita – si legge in un comunicato – sono stati gli argomenti cardine di una lezione incentrata su tematiche estremamente attuali quali l’autonomia differenziata e premierato, che rischiano solo di produrre una svolta autoritaria e gravi frammentazioni interne, iniquità, ingiustizie sociali e territoriali che mettono in discussione i principi e i diritti presenti nella nostra Carta Costituzionale.

Un’Italia unita all’interno di un’Europa unita diviene pertanto l’unico argine ad un momento storico ammantato di precarietà politica ed economica che alimenta derive autoritarie anche nel nostro continente e rotture e guerre sempre più pericolose. Solo un impegno di tutte e tutti che dia un alto valore alla politica, alla difesa della nostra Costituzione e alle sue istituzioni democratiche può dare forza alla tenuta del Paese dentro una Europa unita e solidale.

Si ringraziano, infine, i tanti esponenti della società civile, delle istituzioni, delle forze politiche e sociali, del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, insieme a tanti cittadini e cittadine per aver partecipato all’incontro. Un grazie particolare al direttivo e ai tanti della Associazione Comunità In Progresso che ha organizzato e reso possibile l’evento.