Bastano Lunetta e Ierardi, il Catania fa suo il derby: 2-0 al Siracusa

I rossoazzurri tornano alla vittoria: aretusei che restano fanalino di coda

CATANIA – Un gol per tempo per liquidare il volenteroso Siracusa. Il Catania torna al successo battendo gli aretusei al termine di una gara non esaltante che, però, rilancia le quotazioni della formazione allenata da Toscano. Adesso terza in classifica a tre lunghezze dalla vetta.

Non hanno brillato più di tanto gli etnei se non a sprazzi e più per iniziative individuali che per un gioco corale ancora latitante.

L’avvio

Il match si sblocca subito grazie alla verve di Lunetta che brucia in velocità l’avversario diretto e scaglia un preciso diagonale alle spalle dell’ex Farroni. Lo stesso numero 23 non ha sfrutta, poi, a dovere un lungo cross di Donnarumma, mandando alto sulla traversa di testa. Gli ospiti, molto manovrieri sino alla trequarti non impensieriscono mai Dini anche per l’arcigna difesa etnea.

I rossazzurri sfiorano il raddoppio prima dell’intervallo ma Farroni respinge la conclusione in fotocopia di Lunetta e, sul prosieguo dell’azione, Casasola alza troppo la mira.

Ripresa

Nella ripresa Toscano sostituisce subito l’ammonito Quaini con Corbari. Al 19° matura il raddoppio quando Cicerelli, dalla sinistra, mette al centro per Ierardi che dal limite dell’area lascia partire un rasoterra che finisce la sua corsa all’angolino.

Il Siracusa cerca di reagire ma Dini non corre mai rischi. È, piuttosto, il Catania ad andare vicino al tris, negato prima da Puzone, che anticipa D’Ausilio sulla linea di porta, e poi da Farroni che si esalta sulla conclusione ravvicinata di Caturano. Finisce 2-0. Ottimo viatico per l’impegnativa trasferta a Giugliano che farà da prologo al doppio confronto casalingo da brividi contro Salernitana e Benevento che saranno, una dopo l’altra, ospiti al “Massimino”.

Tabellino

CATANIA-SIRACUSA 2-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Casasola, Quaini (dal 1°s.t. Corbari), Di Tacchio (k), Donnarumma (dal 39°s.t. D’Ausilio), Jimenez (dal 25°s.t. Raimo), Cicerelli (dal 39°s.t. Allegretto), Lunetta (dal 25°s.t. Caturano).

A disposizione: Bethers, Coco, Pieraccini, Forti, Stoppa, Quiroz, Forte.

Allenatore: Mimmo Toscano.

SIRACUSA (4-2-3-1) – Farroni, Puzone, Sapola, Pacciardi, Iob, Gudelevicius (dal 25°s.t. Frisenna), Candiano (k), Parigini (dal 14°s.t. Molina e dal 32°s.t. Capanni), Limonelli, Valente, Contini.

A disposizione: Bonucci, Falla, Cetena, Bonacchi, Krastev, Cancellieri, Zanini, Frosali, Ba Racine, Morreale.

Allenatore: Marco Turati.

Arbitro: Simone Gauzolino di Torino.

Assistenti: Domenico Russo (Torre Annunziata) e Gian Marco Cardinali (Perugia).

Quarto ufficiale: Enrico Gemelli (Messina).

Operatore FVS: Giuseppe Minutoli (Messina).

Reti: 5°p.t. Lunetta (CT); 19°s.t. Ierardi (CT).

note: pomeriggio temperato al “Massimino”. Cielo velato e terreno in buone condizioni ma un po’ ingiallito. Trasferta vietata ai tifosi aretusei.

Indisponibili: Rolfini, Aloi, Martic (CT).

Ammoniti:Quaini (CT); Candiano (SR); Lunetta (CT);

Spettatori: 16.848

Cronaca

Primo Tempo

5° Catania in vantaggio: Di Tacchio vince un contrasto a centrocampo con Limonelli, il pallone sguscia in profondità e Lunetta è più veloce degli avversari e spedisce in rete con un diagonale angolatissimo: 1-0 !

17° sul cross di Donnarumma… colpo di testa di Lunetta con pallone che sorvola la traversa;

18° la panchina del Siracusa richiede la revisione per un precedente fallo di Quaini su Limonelli ma l’arbitro non ravvisa nulla;

27° triangolazione Jimenez, Casasola, Cicerelli: deviazione in porta complicata e palla a lato;

34° Jimenez tira alto da posizione decentrata;

37° Limonelli tira dalla distanza: Quaini devia in angolo;

43° Catania vicino al raddoppio: Lunetta scapa via velocissimo sul lancio di Quaini ma stavolta Farroni riesce respingere. Sul prosieguo dell’azione… Cicerelli imbecca Jimenez che serve sulla corsa Casasola il cui diagonale finisce alto!

45° concessi 3 minuti di recupero;

48° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio di misura.

Secondo Tempo

1° nel Catania, Corbari prende il posto di Quaini;

4° incursione di Cicerelli il cui cross basso viene deviato in corner;

14° nel Siracusa, Parigini lascia il posto a Molina;

19° raddoppio del Catania: Cicerelli mette il mezzo per Ierardi che, dal limite, lascia partire una rasoiata che finisce la sua corsa nell’angolino dove Farroni non può arrivare: 2-0 !

25° nel Siracusa, Frisenna (ex di turno) sostituisce Gudelevicius;

25° nel Catania, Caturano (esordio in rossazzurro!) e Raimo subentrano a Lunetta e Jimenez;

28° Frisenna atterra Corbari in area: revisione video chiesta dalla panchina del Catania. Si prosegue.

32° nel Siracusa, l’acciaccato Molina lascia il posto a Capanni;

34° ripartenza di Raimo che serve Caturano la cui botta viene respinta in angolo da Farroni;

39° nel Catania, Allegretto e D’Ausilio prendono il posto di Cicerelli e Donnarumma;

40° D’Ausilio anticipato da Puzone quasi sulla linea di porta;

45° concessi 7 minuti di recupero;

48° tiro sbilenco di Contini;

51° conclusione alta di D’Ausilio;

52° Raimo lancia Caturano che si presenta a tu per tu con Farroni che, però, si distende in tuffo e annienta l’urlo già pronto del “Massimino”;

53° vince il Catania con il più classico dei punteggi.